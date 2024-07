Unilever cortará 3.200 funcionários na Europa

A gigante britânica Unilever cortará 3.200 empregos na Europa até o final de 2025, no âmbito de um plano de corte total de 7.500 postos de trabalho anunciado em março, informou nesta sexta-feira (12) uma fonte próxima do caso à AFP.

Os cortes representam um terço dos funcionários de escritório da Unilever no continente, segundo a fonte, que confirmou um relatório do Financial Times.

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

A Unilever, conhecida pelos sabonetes Dove, os desodorantes Axe e as sopas Knorr, registrou uma queda de 15% em seus lucros no ano passado.