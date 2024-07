Tocha olímpica chega a Paris para reacender o entusiasmo do público

Esta passagem de dois dias será um aperitivo para os parisienses antes que o revezamento termine em 26 de julho, dia da cerimônia de abertura olímpica, e acenda a pira nos Jardins das Tulherias, a poucos passos do Museu do Louvre.

Lançado no início de maio em Marselha, o revezamento da tocha olímpica foi ofuscado pelas convulsões políticas na França. A passagem por Paris no domingo e na segunda-feira poderá ajudar a reacender o entusiasmo na cidade pelo Jogos.

O revezamento é acompanhado por outros eventos festivos, com concertos, corais e animações diversas.

No total serão 540 revezamentos, com trechos de 200 metros cada, para apresentar aos parisienses e visitantes o fogo que simboliza os Jogos Olímpicos.

No percurso de domingo e segunda-feira, o revezamento passará por alguns dos monumentos mais emblemáticos da cidade: Panteão, Notre-Dame, Praça da Bastilha, Museu Pompidou, Sacré Coeur, Arco do Triunfo...

Entre os apaziguadores estarão cidadãos desconhecidos mas também inúmeras personalidades, do desporto mas também da cultura.

- Thierry Henry, o primeiro -

A chama iniciará seu percurso no domingo, durante o desfile militar do dia 14 de julho, escoltada pelos cavaleiros e por Thibaut Vallette, campeão olímpico de hipismo no Rio 2016.

Thierry Henry, técnico da seleção olímpica francesa de futebol masculino, será então o encarregado a tirá-la da Champs-Élysées.

Ali começará um passeio pela cidade, da Assembleia Nacional à Catedral de Notre-Dame, passando pelo Senado e pela Universidade Sorbonne, antes de seguir ao norte da cidade e voltar ao centro.

No final do dia, a chama chegará ao Hôtel de Ville, a Câmara Municipal da cidade, antes dos tradicionais fogos de artifício do dia 14 de julho na Torre Eiffel.