'Se reclamar, morre': pescadores ameaçados sucumbem ao narcotráfico no Equador

Diante de uma paisagem costeira cercada por edifícios de luxo, o balneário de Salinas, no sudoeste do Equador, esconde uma guerra que escapa aos turistas. As máfias inscreveram os pescadores no tráfico de drogas sob sua lei do silêncio e da bala.

A paz reinou no Equador até poucos anos atrás, mas hoje o país sangra, com registros de violência. Os homicídios passaram de 6 por 100 mil habitantes em 2018 para um recorde de 47 por 100 mil habitantes em 2023.

Los Choneros, uma das maiores organizações do país, atua principalmente em Santa Elena, e outras bandas com menor influência na região como Los Lagartos, Los Tiguerones, Los Chone Killers e até Los Lobos.

Ao contrário de Guayaquil, onde as drogas saem em toneladas em grandes contêineres, em Santa Elena o tráfico para o Oceano Pacífico é feito “de forma mais artesanal”, diz Glaeldys González, pesquisadora do Crisis Group para o Equador.

Os traficantes de drogas se aproveitam dos moradores locais “principalmente por causa de seu conhecimento do mar” e das condições climáticas, explica González.

Mas esta dinâmica está longe de ser uma troca livre. “Essas pessoas e suas famílias estão ameaçadas” por atores armados, acrescenta a especialista, que adotou a expressão do falecido chefão do crime colombiano Pablo Escobar: “Prata ou chumbo”.

“Metade do dinheiro é entregue antes de partirmos e a outra metade quando voltamos ao porto com o trabalho feito”, diz o pescador do cais de Santa Rosa, embora reconheça que muitas vezes recebem apenas uma fração do que foi acordado. Reclamar pode significar a morte.

- Fogo cruzado -

“Há poucos dias mataram um homem que era pescador”, diz o marinheiro em voz baixa. Todo mundo sabe disso, mas ninguém quer falar sobre isso.

No mar, as gangues competem por rotas assim como em terra. Há poucos dias, um grupo de pescadores encontrou nas águas um corpo decapitado. “Quando (as gangues rivais) se encontram no mar, elas se enchem de chumbo”, diz ele.

Os pescadores também entram no fogo cruzado, acusados por alguma organização de colaborar com os seus adversários.

Em abril de 2023, em Esmeraldas (noroeste do Equador), cerca de trinta homens armados abriram fogo em um porto de pesca artesanal e mataram nove pessoas. O ataque sangrento foi registrado por câmeras de segurança.

Embora Noboa tenha declarado um conflito armado interno em janeiro e destacado militares nas ruas e nas prisões, a violência não diminui. Somente nos primeiros quatro meses do ano foram registrados cerca de 1.900 homicídios, ante 8.004 em todo o ano de 2023.

