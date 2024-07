Rússia nega planejar assassinato de grande fabricante de armas alemão

A Rheinmetall produz obuses de artilharia de 155 mm e planeja começar a fabricar veículos blindados na Ucrânia, segundo a CNN.

A ministra das Relações Exteriores alemã, Annalena Baerbock, acusou na quinta-feira a Rússia de promover uma "guerra híbrida de agressão" contra o Ocidente, sob a forma de "sabotagem e ataques cibernéticos", mas também com "ataques a pessoas" e "fábricas".

Um porta-voz do Ministério do Interior alemão recusou-se a comentar diretamente as informações sobre a Rheinmetall, mas destacou que o governo alemão leva as ameaças do regime russo "muito a sério".

O porta-voz da Rheinmetall, Oliver Hoffmann, afirmou que a empresa não está em posição de "comentar questões relacionadas à sua segurança".

