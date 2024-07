Princesa Anne retoma atividades públicas

A princesa Anne, irmã do rei Charles III, retomou suas funções públicas nesta sexta-feira (12), após ter sido hospitalizada no final de junho por um acidente a cavalo, que lhe causou um traumatismo craniano e feridas leves.

Vestida com uma jaqueta cinza e um chapéu escuro, a filha de Elizabeth II, de 73 anos, participou de um torneio no condado de Gloucestershire, organizado pelo Riding for the Disabled Association, uma associação equestre que atende pessoas com deficiência. A princesa entregará os prêmios aos vencedores.

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

Anne, ex-amazona de alto nível, é madrinha dessa associação desde 1971 e sua presidente desde 1986.