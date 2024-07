Preços de atacado nos EUA crescem mais que o esperado em junho

Os preços no atacado aumentaram mais do que o esperado em junho nos Estados Unidos, principalmente devido aos custos dos serviços, segundo dados do governo publicados nesta sexta-feira (12).

O Índice de Preços ao Produtor (IPP) subiu 0,2% no mês passado, enquanto o declínio inicialmente relatado em maio foi revisado em alta, disse o Departamento do Trabalho.

Estes dados foram divulgados um dia depois dos números de inflação abaixo do esperado, que reavivaram as esperanças de que o Federal Reserve (Fed, banco central) reduza em breve as suas taxas de juros.