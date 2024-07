Paolini e Krejcikova buscam 1º título de Wimbledon em final inesperada

Paolini, por sua vez, chegou à final depois de derrotar a croata Donna Vekic em um duelo que só foi decidido no tie break do terceiro set (10-8).

Krejcikova, campeã de Roland Garros em 2021, chegou a Wimbledon como cabeça de chave número 31 e surpreendeu na semifinal ao derrotar a cazaque Elena Rybakina, número 4 do mundo e campeã do torneio em 2022.

Ela vai disputar no All England Club a sétima final de sua carreira, em um jogo que servirá como uma espécie de revanche depois da decepção em Paris.

A italiana, cabeça de chave número 7 em Wimbledon, foi vice-campeã de Roland Garros no início de junho, derrotada pela número 1 do mundo, a polonesa Iga Swiatek.

As duas tenistas se enfrentaram no qualifying do Aberto da Austrália em 2018, com uma vitória fácil da tcheca em dois sets.

"Foi há muito tempo", disse Krejcikova, tirando a importância de sua vitória de seis anos atrás sobre a italiana.

Krejcikova, que busca seu oitavo título na carreira, jogará a segunda final de simples em Grand Slam, depois de vencer Roland Garros em 2021, com vitória sobre a russa Anastasia Pavlyuchenkova.

A tcheca, duas vezes campeã de Wimbledon nas duplas, especialidade na qual conseguiu todos os títulos de Grand Slam e um ouro olímpico, teve que superar uma lesão nas costas este ano, tendo disputado apenas três jogos de simples em cinco meses, antes de se recuperar a forma para o torneio em Londres.

"Tive um ano difícil, por isso nunca imaginei que poderia chegar à final de Wimbledon", disse Krejcikova, que pode dar a segundo título seguido em Wimbledon, após a vitória de Marketa Vondrousova em 2023.

