Milhares de apoiadores de Luis Arce vão às ruas de La Paz após tentativa de golpe na Bolívia

"¡Lucho, você não está sozinho!", gritava o grupo de manifestantes na chamada "marcha pela democracia" convocada pela Central Obrera Boliviana (COB) e sindicatos agrários alinhados com o governo. Os apoiadores saíram da cidade de El Alto até a Plaza Murillo, no centro de La Paz, onde fica o palácio presidencial.

Mais de duas semanas após uma tentativa de golpe militar contra Luis Arce, milhares de apoiadores do presidente boliviano foram às ruas de La Paz nesta sexta-feira, 12, para manifestar apoio a ele em meio à complexa conjuntura política e econômica que o país vive e condenar o episódio de 26 de junho.

Em 26 de junho, um grupo de militares liderado pelo então comandante do Exército, Juan José Zúñiga, invadiu o Palácio Quemado, mas foi posteriormente detido. Como resultado da tentativa de golpe, 22 militares ativos, da reserva e civis foram detidos, incluindo os três ex-comandantes das Forças Armadas.

Evo, que acusa Arce de ter tramado um autogolpe, atendeu à convocação de 11 líderes de partidos políticos para discutir a eleição dos ministros do Poder Judiciário por voto popular e definir as primárias nas quais os candidatos das próximas eleições serão escolhidos.

Arce e Evo mantêm disputa acirrada pelo controle do MAS e pela candidatura presidencial para 2025. Arce ainda não declarou se tentará a reeleição, mas seu antecessor já afirmou que pretende ser candidato. Apenas um deles poderá se candidatar por esse partido que domina a política boliviana há 17 anos.

Às tensões políticas destes dias somam-se a problemas na economia boliviana, com escassez de combustível e aumento no custo de vida, que estão alimentando os protestos sociais contra Arce. Mas, para o governo, "são problemas transitórios", disse o ministro da Economia, Marcelo Montenegro. (COM AGÊNCIAS INTERNACIONAIS)