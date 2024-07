Menor pássaro do mundo tem uma casa com jardim em Cuba

Tudo começou há mais de 20 anos, quando Hernández teve que começar do zero, depois que o poderoso furacão Michelle destruiu sua casa, localizada em uma área do Pântano Zapata, o maior pântano do Caribe.

O governo cedeu-lhe então terrenos e materiais para construir uma nova casa na localidade de Pálpite, nos limites da zona úmida.

“Me Mudei para cá, mas não havia pássaros”, diz Hernández. “Plantei um ponasi para dar sombra à casa e atraiu alguns pássaros”, acrescenta, referindo-se àquele arbusto silvestre (Hamelia patens), cujo fruto tem fama de cativar os pássaros.

- Inseto por engano -

O que Hernández não sabia é que o 'zunzuncito', também conhecido na ilha como beija-flor ou pássaro voador, é fascinado pelo néctar das flores vermelhas do ponasi. Atraídos pelo suco açucarado, logo surgiram os primeiros gulosos.

“Quando vi um 'zunzuncito' pela primeira vez, pensei que fosse um inseto”, diz Hernández. Foi então que decidiu plantar outros arbustos ponasi, que têm a particularidade de florescer durante todo o ano.