Membro do 'Tren de Aragua' extraditado da Espanha comparecerá aos tribunais na Venezuela

Um membro do temido grupo criminoso venezuelano Tren de Aragua será apresentado à Justiça venezuelana, depois de ter sido extraditado da Espanha, informou nesta sexta-feira (12) o ministro do Interior, Remigio Ceballos, ao confirmar a sua chegada ao país sul-americano.

Gerso Guerrero – irmão do líder do grupo Héctor Rusthenford Guerrero, conhecido como "Niño Guerrero" – "está sob as ordens dos tribunais através do Ministério Público e devidamente detido", disse Ceballos em declarações ao canal estatal VTV.

Guerrero chegou a Caracas na quinta-feira, depois de ter sido detido em março passado pela Polícia Nacional espanhola. Ele era procurado na Venezuela pelos crimes de extorsão, lavagem de dinheiro, tráfico ilícito de armas e munições e terrorismo.