Jogadores de rugby franceses acusados de estupro se apresentam à Promotoria de Mendoza

Os jogadores da seleção francesa de rugby Hugo Auradou e Oscar Jegou compareceram nesta sexta-feira(12) à Promotoria de Mendoza, onde devem ser acusados formalmente de supostamente estuprar e espancar uma mulher após um amistoso na província argentina no último fim de semana.

Os atletas, que chegaram a Mendoza (oeste) na noite de quinta-feira após uma viagem por terra com uma comitiva policial de Buenos Aires, "já estão com o Ministério Público", disse à AFP o porta-voz do Poder Judiciário Martin Ahumada.

Auradou, de 20 anos, e Jegou, de 21, foram acusados de estuprar e espancar uma mulher de 39 anos em Mendoza, na fronteira com o Chile, após uma partida contra o Pumas argentino no sábado.