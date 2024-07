Instalação de vitrais contemporâneos na Notre-Dame de Paris recebe parecer desfavorável

O projeto de instalação de vitrais contemporâneos na catedral de Notre-Dame de Paris, apoiado pelo presidente Emmanuel Macron, obteve um parecer desfavorável da Comissão Nacional de Patrimônio e Arquitetura, informou nesta sexta-feira (12) o Ministério da Cultura francês.

Macron anunciou em dezembro, ao visitar as obras de restauração da igreja, parcialmente destruída por um incêndio em 2019, que era favorável à colocação de vidraças contemporâneas em seis capelas da lateral sul da nave, que dá para o Rio Sena. Esses vitrais substituiriam os atuais, do século XIX, do arquiteto Eugène Viollet-le-Duc, e não seriam instalados antes de 2026.

A comissão se reuniu ontem e "emitiu um parecer desfavorável à desmontagem dos vitrais de Viollet-le-Duc", informou o Ministério da Cultura, esclarecendo que se tratava de uma opinião consultiva.