Empresário vinculado a líder opositora é acusado de tentativa de 'desestabilização' na Venezuela

Albacete Vidal, proprietário de uma empresa de metalurgia no estado de Táchira (sudoeste, na fronteira com a Colômbia), hospedou Machado há duas semanas em uma de suas propriedades na cidade de San Cristóbal, onde a dirigente teve compromissos eleitorais.

O partido de Machado, Vamos Venezuela, denunciou a prisão de Albacete Vidal e a classificou como "perseguição política". Ele foi acusado de sabotagem ao sistema elétrico junto com outro homem.

O empresário venezuelano Ricardo Alberto Albacete Vidal, vinculado à líder opositora María Corina Machado, foi detido por uma suposta tentativa de atacar o serviço elétrico e "desestabilizar" as eleições presidenciais de 28 de julho, anunciou o procurador-geral Tarek William Saab nesta sexta-feira (12).

Segundo Saab, os dois detidos tinham um plano de "ações contra o sistema elétrico". "Tentavam desestabilizar as eleições presidenciais", disse.

O procurador-geral argumentou que, durante as diligências, descobriu-se que os dois detidos "tinham em seu poder grande quantidade de material estratégico" que havia sido "roubado" da empresa estatal de eletricidade Corpoelec.

O governo da Venezuela garante que a oposição planeja desestabilizar as eleições e atentar contra a vida do presidente Nicolás Maduro, que está no poder desde 2013 e busca um terceiro mandato que o permitiria governar até 2031.

Machado, vencedora das primárias da oposição, foi inabilitada politicamente, mas continuou em campanha por todo o país para promover a candidatura do ex-embaixador Edmundo González Urrutia, seu substituto.

Na terça-feira, Maduro pediu 30 anos de prisão para quem atacasse o sistema elétrico. Nesta sexta, Saab disse que as penas poderiam variar de 20 a 25 anos de prisão.

Até meados de junho, Machado denunciou a prisão de dez ativistas de seu partido. As autoridades também ordenaram a detenção de seu braço direito, Magalli Meda, e de outros cinco colaboradores que estão refugiados na embaixada da Argentina em Caracas.

