Eleições EUA: Trump ironiza gafe de Biden em coletiva; democrata replica

O ex-presidente e provável candidato Republicano à disputa pela Casa Branca, Donald Trump, ironizou a gafe do presidente dos Estados Unidos, Joe Biden, em coletiva de imprensa na quinta-feira, 11.

"O não confiável Joe começou sua coletiva de imprensa 'Big Boy' com: 'Eu não teria escolhido o vice-presidente Trump para ser vice-presidente, embora eu ache que ela não era qualificada para ser presidente'", escreveu o ex-presidente em post na sua rede social "Muito bem, Joe", completou.

Ontem, Biden confundiu sua vice-presidente, Kamala Harris, com Trump. Mais cedo, antes da coletiva, ele já havia chamado o presidente da Ucrânia, Volodymyr Zelensky, de Vladimir Putin. A declaração ocorreu em discurso ao final da cúpula da Organização do Tratado do Atlântico Norte (Otan), em Washington, ontem.