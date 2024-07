Dengue deixa cerca de 100 mortos na América Central este ano

Um surto de dengue causou, neste ano, aproximadamente 100 mortes na América Central, onde o país mais afetado é a Guatemala, com metade dos óbitos, informaram autoridades de saúde, nesta sexta-feira (12).

Na Guatemala, 50 pessoas morreram de dengue e mais de 43 mil contraíram a doença, quase seis vezes mais do que no mesmo período do ano passado, segundo relatório do Ministério da Saúde.

Em Honduras, há 29 mortes e cerca de 60 mil casos, enquanto o Panamá regista 12 mortes e mais de 5.700 casos, dos quais 40 são graves, segundo dados oficiais.