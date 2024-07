CIJ decidirá sobre Territórios Palestinos Ocupados em 19 de julho

O mais alto tribunal da ONU anunciou, nesta sexta-feira (12) que dentro de uma semana se pronunciará sobre as consequências jurídicas da ocupação dos Territórios Palestinos por Israel desde 1967, um caso sem precedentes em que 52 países foram chamados a testemunhar.

A Corte Internacional de Justiça (CIJ), com sede em Haia, emitirá o seu “parecer consultivo” no dia 19 de julho às 15h (10h no horário de Brasília), informou em um comunicado. Embora este parecer não seja viculante, poderá redobrar a pressão jurídica internacional sobre Israel no que diz respeito à guerra na Faixa de Gaza.

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

O conflito em Gaza eclodiu em 7 de outubro, quando comandos islamistas do Hamas mataram 1.195 pessoas, a maioria civis, e sequestraram 251 no sul de Israel, segundo uma contagem da AFP baseada em dados oficiais israelenses.