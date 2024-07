Chefes de rede de tráfico de mulheres são presos em Colômbia e México

Um cidadão cubano-mexicano que supostamente lidera uma rede de exploração de mulheres foi detido junto com seu principal comparsa em uma operação internacional contra o tráfico sexual na Colômbia e no México, informou a Interpol nesta sexta-feira (12).

Seu comparsa foi capturado em Yucatán, no sudeste do México. Durante a operação, as autoridades resgataram oito vítimas, acrescentou a Interpol, sem fornecer mais detalhes.

O homem foi capturado em Medellín, onde vivia "em uma mansão no bairro de El Poblado", o mais luxuoso da cidade, "e se deslocava em veículos blindados de alta classe", com um forte esquema de segurança, relatou Salamanca.

Às vítimas eram oferecidos empregos como garçonete e aeromoça, mas, ao chegarem ao México, elas tinham seus passaportes confiscados e eram submetidas à exploração sexual, conforme relatado pela Interpol.

Os destinos das mulheres eram Mérida e a turística Cancún, onde o tráfico de drogas e a exploração sexual têm se intensificado nos últimos anos.

Em janeiro, Bogotá denunciou o desaparecimento de oito colombianas no México. Horas depois, as autoridades mexicanas as encontraram vivas. Relatos da imprensa indicaram que as mulheres haviam sido obrigadas a participar de uma festa com vários homens.

Em 2023, 264 denúncias de tráfico de pessoas foram registradas na Colômbia, de acordo com o Ministério do Interior.

das/lv/db/jb/rpr