Camisas de Mandela seguem na moda na política sul-africana

A lenda das camisas coloridas de Nelson Mandela, que passou muitos anos na prisão para se preocupar em vestir ternos e preferia trajes mais africanos, continua viva em um atelier de Joanesburgo que segue confeccionando as roupas de diversos políticos sul-africanos.

Em meio a máquinas de costura, cabides e fotografias dos heróis da luta contra o apartheid, Sonwabile Ndamase, 64 anos, explica com entusiasmo as origens dessa história.

Foi Winnie Mandela, esposa do icônico ativista, que entrou em contato com o estilista logo depois que o principal inimigo do regime racista foi libertado da prisão em 1990. O futuro chefe de Estado precisava de um guarda-roupa.