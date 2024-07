Biden retoma campanha eleitoral sem novidades sobre sua candidatura

Joe Biden retoma nesta sexta-feira (12) os comícios no crucial estado de Michigan, após uma coletiva de imprensa que não dissipou nem aprofundou as dúvidas sobre sua candidatura eleitoral.

O presidente dos Estados Unidos, de 81 anos, fará um discurso às 19h de Brasília em Detroit, um estado industrial do norte do país no qual ele precisa triunfar, caso queira derrotar o republicano Donald Trump nas eleições de novembro.

Segundo sua equipe de campanha, o democrata irá descrever "o que os Estados Unidos poderiam alcançar nos primeiros cem dias de um segundo mandato de Biden".