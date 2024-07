Acusados pelo assassinato de candidato presidencial no Equador se declaram inocentes durante julgamento

Quatro dos cinco acusados pelo homicídio do candidato presidencial Fernando Villavicencio, assassinado a tiros em um comício em Quito, negaram sua responsabilidade no crime durante o julgamento perante um tribunal do Equador nesta sexta-feira (12).

Laura Castillo, apontada como responsável por entregar motos e veículos aos atiradores, decidiu exercer seu direito ao silêncio, enquanto os demais deram breves depoimentos nos quais se declararam inocentes. O crime ocorreu em 9 de agosto de 2023, poucos dias antes do primeiro turno das eleições gerais antecipadas.

Villavicencio foi atingido por um tiro na cabeça ao sair de um evento político no norte da capital equatoriana. O assassino morreu durante uma troca de tiros com os seguranças do candidato. A polícia prendeu seis colombianos envolvidos, mas todos foram assassinados na prisão.