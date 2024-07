'Aceito qualquer trabalho': a busca desesperada por trabalho em Xangai

Diariamente, milhares de trabalhadores do campo tentam conseguir empregos nas fábricas ou empresas de construção de Xangai, trabalhos precários que são mais difíceis de encontrar à medida que a segunda maior economia do mundo desacelera.

As autoridades chineses se reunirão a partir de segunda-feira (15) em Pequim com o objetivo de definir medidas para reativar uma economia afetada pela crise imobiliária, a queda do consumo e o elevado desemprego juvenil.

Este ex-cozinheiro paga 40 yuans (cerca de US$ 7 ou quase R$ 37 na cotação atual) por noite por um pequeno quarto com ar-condicionado em uma pensão em Xangai, o qual divide com o filho.

Esta é a segunda vez que Peng tenta a sorte na megalópole chinesa, à qual chegou pela primeira vez em 2017, época em que as ofertas de emprego eram abundantes.

Trabalhou em uma fábrica do grupo taiwanês Quanta Computer e ganhava até 8.000 yuans por mês (mais de US$ 1.100 ou R$ 5.800), com alimentação e moradia incluídos. Mas agora é muito mais difícil encontrar emprego.

"Antes não havia limites, bastava conhecer as 26 letras do alfabeto em inglês", lembra. Agora, as pessoas com sobrepeso são rejeitadas por medo de não estarem em boas condições físicas para trabalhar, conta ele.

Shen Chunping, da província de Anhui (leste), teve mais sorte. Depois de ficar desempregado em maio e junho, conseguiu um emprego temporário lavando pratos em um restaurante, por um salário diário de 112 yuans (US$ 15 ou R$ 79).

"Não tive muita educação, apenas fui à escola. Agora aceito qualquer trabalho", disse ele à AFP.