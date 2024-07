A espera interminável dos países vulneráveis pelo fundo climático de perdas e danos

Os países mais vulneráveis do planeta, sobretudo os suscetíveis à mudança climática, alertam que não podem esperar mais para receber as primeiras ajudas do fundo de "perdas e danos", criado na COP28 em novembro, ainda que esteja longe de entrar em vigor. O apelo destas nações ecoou nesta sexta-feira (12), ao fim da segunda reunião de implementação deste fundo, aprovado na COP de Dubai após anos de complexas negociações. Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine As devastações relacionadas a inundações e furacões se multiplicam devido ao aquecimento provocado pelos combustíveis fósseis, e "não podemos esperar até o fim de 2025 para que os primeiros fundos sejam desbloqueados", declarou à AFP Adão Soares Barbosa, representante de Timor-Leste no conselho de administração do fundo.

"As perdas e os danos não nos esperam", ressalta o negociador. Desde a adoção do fundo na COP28, o Norte e Sul globais realizam complexas e tensas negociações para finalizar sua estrutura. Apesar do ritmo insuficiente frente às catástrofes climáticas. "A urgência das necessidades dos países e as comunidades vulneráveis não pode ser ignorada enquanto os detalhes são finalizados", diz Barbosa.

O custo das catástrofes climáticas é estimado em bilhões de dólares. No entanto, o fundo apenas registrou promessas avaliadas em US$ 661 milhões (R$ 3,5 bilhões na cotação atual) de países ricos (Alemanha, França, Emirados Árabes Unidos, Dinamarca, etc.) Este valor, entretanto, é insuficiente para cobrir os custos de uma catástrofe maior, lamenta Camilla More, do Instituto Internacional para o Meio Ambiente e Desenvolvimento. A Coreia do Sul, anfitriã da reunião, acaba de anunciar uma nova doação de US$ 7 milhões (R$ 37 milhões). Apesar dos progressos alcançados do fundo, "é evidente que os países desenvolvidos, cujas emissões históricas (de gases de efeito estufa) alimentam a crise climática, ainda não estão dispostos a mobilizar as centenas de bilhões de dólares necessários", declara Harjeet Singh, ativista da Iniciativa para um Tratado de Não Proliferação de Combustíveis Fósseis. - Beneficiários e distribuição de dinheiro - Um exemplo muito recente das necessidades é o furacão Beryl, alimentado por temperaturas recordes no oceano Atlântico, que atingiu as ilhas mais vulneráveis do Caribe.

"Em cinco das Ilhas Granadinas, 90% das casas desapareceram. O mesmo aconteceu com as árvores. Não há mais comida, água ou eletricidade", disse Elizabeth Thompson, representante de Barbados, durante a reunião. "Não podemos continuar conversando enquanto as pessoas vivem e morrem em uma crise pela qual não são responsáveis", acrescentou, fazendo um apelo a um fundo que reflita "a urgência e a magnitude" da resposta necessária. As destruições "maciças" das últimas semanas "exercem enorme pressão sobre nós para que cumpramos com nosso trabalho", reconheceu Richard Sherman, co-presidente sul-africano do conselho de administração.