Rússia afirma que assumiu o controle de mais uma localidade no leste da Ucrânia

"As forças russas melhoraram sua situação tática", acrescenta o boletim.

Unidades do Exército russo "libertaram a localidade de Voskhod", na região de Donetsk, afirmou o Ministério da Defesa da Rússia em seu boletim diário.

A Rússia anunciou nesta quinta-feira (11) que tomou o controle de outra localidade no leste da Ucrânia, em um cenário de avanço lento das forças de Moscou no campo de batalha.

Esta pequena localidade fica em um setor da frente de batalha em que as tropas russas registraram avanços nas últimas semanas, aproveitando as dificuldades do Exército ucraniano devido à falta de soldados, armas e munições.

Na quarta-feira, os países da Otan reforçaram o apoio à Ucrânia, com o envio de aviões F-16, baterias de defesa antiaérea e reconhecendo que Kiev está em um "caminho irreversível" para a adesão à Aliança Atlântica.

