Resort fantasma de Varosha, no Chipre, espera reviver após décadas

Em 20 de julho de 1974, o Exército turco invadiu o norte do Chipre após um golpe de estado dos nacionalistas cipriotas gregos, que queriam unir a ilha à Grécia. Os 45 mil habitantes de Varosha tiveram que partir.

No conjunto da ilha, cerca de 170 mil cipriotas de língua grega refugiaram-se no sul e 40 mil pessoas de língua turca refugiaram-se no sul.

Desde então, Chipre está dividido entre a República do Chipre, que exerce a sua autoridade no sul e faz parte da União Europeia e da zona euro, e a República Turca do Chipre do Norte (TRNC), autoproclamada em 1983 e reconhecida apenas por Ancara.