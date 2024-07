Quantidade de poeira no ar caiu em 2023, diz agência da ONU

A quantidade de poeira presente no ar do planeta diminuiu ligeiramente em 2023, afirmou nesta sexta-feira (12, noite de quinta em Brasília) a Organização Meteorológica Mundial (OMM), uma agência da ONU, que também advertiu que a má gestão ambiental ajuda a fomentar as tempestades de pó e areia. A OMM também reivindicou mais vigilância diante das mudanças climáticas, posto que uma superfície terrestre mais seca aumenta a presença de poeira nos ventos. Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine Em seu relatório anual sobre a incidência das tempestades de poeira e areia, a OMM assinala que a concentração média mundial de poeira no ar em 2023 foi ligeiramente inferior à do ano anterior.

Isso se deve a uma melhora no norte da África, na península da Arábia, no planalto iraniano, no norte da Índia, no centro da Austrália e no noroeste da China. Por outro lado, a situação piorou na Ásia Central, no norte da China e no sul da Mongólia. A pior tempestade de areia de 2023 aconteceu na Mongólia, em março, e afetou mais de 4 milhões de km², e também algumas províncias chinesas, assinalou a agência da ONU. A tempestade maciça foi desencadeada por um ciclone na Mongólia e se intensificou por um vento frio de superfície que levou à suspensão de grandes quantidades de areia, acrescentou.