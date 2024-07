Policial atira em goleiro com bala de borracha após jogo em Goiás

Um policial acertou um tiro de bala de borracha no goleiro Ramón Souza, do Grêmio Anápolis, após um jogo da segunda divisão do Campeonato Goiano disputado na noite de quarta-feira (10).

Após o apito final, com a derrota do Grêmio Anápolis para o Centro Oeste por 2 a 1, jogadores das duas equipes começaram a discutir no gramado e a Polícia Militar interveio.

Imagens que circulam nas redes sociais mostram um dos policiais empurrando o jogador e depois disparando contra sua perna a uma distância de aproximadamente um metro.