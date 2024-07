O Produto Interno Bruto (PIB) do Reino Unido cresceu 0,4% em maio, após uma estagnação em abril, um dado positivo para o novo governo trabalhista, que considera o estímulo do crescimento uma de suas prioridades.

O anúncio do avanço do PIB foi apresentado no relatório mensal do Escritório Nacional de Estatísticas (ONS).

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

O resultado supera o crescimento de 0,2% previsto pelos economistas.