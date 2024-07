No exílio no México, jovem cubana luta pelos presos dos protestos de 2021

"Naquele mesmo dia, fundei a Justicia11J (Justiça 11 de julho) com outras meninas que estavam dentro e fora do país", disse Rodriguez, 33 anos, à AFP na Cidade do México. "Sabíamos que provavelmente haveria pessoas presas.

De acordo com estimativas do Justicia11J, houve de fato 1.584 pessoas presas por causa dos protestos, das quais 607 ainda estão na prisão.

As autoridades cubanas também tomaram conhecimento do fato.

De acordo com números oficiais de Havana, que acusa os EUA de orquestrar as manifestações, cerca de 500 participantes dos protestos foram condenados a penas de prisão de até 25 anos.

"A polícia política de Cuba iniciou uma perseguição contra mim", diz Rodríguez. "Fiquei em minha casa cercada por 27 dias sem poder sair".

Em um de seus contatos com a segurança do Estado, foram oferecidas a ela três saídas: ir para a prisão, colaborar com as autoridades ou deixar o país.

"Eu estava pronta para ir para a prisão", diz ela. No entanto, o trabalho que a organização estava fazendo parecia fundamental para ela.