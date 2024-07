Mais de 60 veículos de comunicação internacionais exigem de Israel acesso 'independente' a Gaza

Mais de 60 veículos de comunicação internacionais publicaram nesta quinta-feira (11) uma carta aberta pedindo a Israel "acesso imediato e independente" da imprensa à Faixa de Gaza sitiada após nove meses de guerra.

A CNN, a BBC e a AFP, entre outros, pediram que "as autoridades israelenses acabem imediatamente com as restrições à entrada da mídia estrangeira na Faixa de Gaza" e "concedam acesso independente às organizações internacionais de mídia que desejam entrar no território".

Em nove meses de guerra, "os jornalistas internacionais ainda não têm acesso a Gaza, exceto por algumas raras viagens escoltadas pelo Exército israelense", denunciaram os 64 signatários, que também incluem o jornal britânico The Guardian e o jornal americano The New York Times.