Julgamento de Baldwin: bala real foi encontrada na cartucheira de outro ator de 'Rust'

Uma bala real foi encontrada no cartucheira de munição de outro ator de "Rust" durante as investigações sobre o disparo fatal ocorrido no set do filme, afirmou uma perita forense nesta quinta-feira (11), durante o segundo dia do julgamento de Alec Baldwin por homicídio culposo.

Baldwin empunhava um revólver Colt calibre .45 durante um ensaio em outubro de 2021, no Novo México, quando a arma disparou e matou a diretora de fotografia do filme de faroeste, Halyna Hutchins, e feriu o diretor, Joel Souza.

Balas reais não são permitidas nos sets de filmagem. Porém, investigadores encontraram munição de verdade no carrinho de adereços, na caixa de balas e em duas cartucheiras pertencentes a Baldwin e a outro ator do filme, revelou Marissa Poppell, a criminalista que inspecionou o local da tragédia.