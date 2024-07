Jogadores de rugby franceses acusados de estupro na Argentina são transportados a Mendoza

Os dois jogadores de rugby franceses acusados de estupro e agressão física na Argentina foram transportados nesta quinta-feira (11) da sede da Interpol em Buenos Aires, onde estavam detidos desde segunda-feira, para Mendoza, onde teriam ocorrido os incidentes, segundo um porta-voz do governo provincial.

Os atletas saíram com uma comitiva policial com várias motos e veículos da sede da divisão Interpol da Polícia Federal argentina com destino a Mendoza, 1.000 quilômetros a oeste, para se apresentarem ao Ministério Público e serem submetidos a exames médicos, confirmou um jornalista da AFP no local.

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

O chefe de imprensa do Ministério da Segurança de Mendoza, Javier García, confirmou à AFP que os detidos serão transportados por via terrestre, em uma viagem com duração entre 12 e 15 horas.