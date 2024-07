Inflação nos EUA segue moderada em 3% (IPC)

A inflação nos Estados Unidos continuou moderada em junho em 3% em termos anuais, frente aos 3,3% do mês anterior, segundo o índice de preços ao consumidor (ICP) publicado nesta quinta-feira (11), uma boa notícia para o presidente Joe Biden em sua campanha pela reeleição.

Segundo dados do Departamento de Trabalho, os preços caíram 0,1% em um mês, contrariando as previsões de analistas, que contavam com um ligeiro aumento de 0,1% no mesmo período e de 3,1% em um ano, de acordo com o consenso publicado pelo site MarketWatch.

Ao comentar a notícia, Biden comemorou "os avanços significativos" obtidos pelo país no aspecto que considera fundamental para as suas chances de derrotar o adversário republicano Donald Trump nas eleições de 5 de novembro.