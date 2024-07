EUA retoma o envio de bombas de 500 libras a Israel

Os Estados Unidos retomarão a entrega de bombas de 500 libras (cerca de 226 quilos) para Israel, suspensa em maio devido a preocupações de Washington com uma ofensiva em Rafah, no sul da Faixa de Gaza, informou nesta quinta-feira (11) um funcionário do governo de Joe Biden.

A entrega foi interrompida devido à presença no mesmo envio de 1.800 bombas mais pesadas de 2.000 libras (cerca de 907 kg) e "o impacto que poderiam ter em zonas urbanas densamente povoadas", afirmou um alto funcionário do governo americano à época, em meio aos temores por uma operação terrestre significativa em Rafah.

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

"Deixamos claro que nossa preocupação era o uso final das bombas de 2.000 libras, especialmente antes da campanha de Israel em Rafah", disse nesta quinta-feira um funcionário dos EUA sob condição de anonimato.