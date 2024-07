EUA: polícia recupera 4 mil conjuntos de lego roubados, avaliados em mais de R$ 1 milhão

Em vários casos semelhantes, suspeitos teriam roubado centenas de dólares em conjuntos de Lego e, em seguida, teriam ido até a loja Brick Builders para trocar os itens roubados por dinheiro. "Na maioria das vezes, por uma fração do valor real de varejo", disseram as autoridades, que relataram que alguns suspeitos informaram durante entrevistas que a equipe da Brick Builders sabia que os conjuntos tinham sido roubados. Os suspeitos de roubar e vender os conjuntos de Lego usavam o dinheiro que recebiam para comprar drogas ilegais, revelou a polícia.

De acordo com a reportagem, a apreensão ocorreu em 3 de julho, após autoridades cumprirem um mandado de busca a Ammon Henrikson, de 47 anos, dono da loja Brick Builders. Segundo uma declaração do Departamento de Polícia de Springfield divulgada na terça-feira, 9, Henrikson foi acusado de comprar intencionalmente conjuntos de Lego novos e fechados que haviam sido roubados de outras lojas de varejo locais.

O Departamento de Polícia de Springfield, em Eugene, no estado do Oregon, nos Estados Unidos, recuperou em uma apreensão 4.153 conjuntos roubados de Lego, avaliados em aproximadamente US$ 200 mil (mais de R$ 1 milhão), após uma investigação que durou três meses, informaram as autoridades locais. As informações são da ABC News.

Segundo a ABC News, a ação da polícia foi realizada em parceria com investigadores de prevenção de perdas de algumas empresas de varejo, como Target, Fred Meyer, Barnes & Noble e Walmart, que buscavam confirmar que Henrikson estava comprando conjuntos de Lego que foram roubados de suas lojas. Henrikson está sendo acusado de roubo organizado no varejo e roubo por recebimento. A polícia pediu que qualquer pessoa com informações relacionadas ao caso denunciem, já que a investigação está em andamento.

"Todos sentimos o impacto do roubo organizado no varejo por meio do aumento do custo dos itens que compramos para nossas famílias", disse à ABC News o chefe de polícia, Andrew Shearer. "Reconhecendo isto, a Unidade de Redução da Criminalidade do Departamento de Polícia de Springfield, com o apoio dos nossos parceiros varejistas, trabalha diligentemente para responsabilizar aqueles que tomam a decisão de se envolverem ou apoiarem o roubo no varejo. O departamento está orgulhoso do trabalho de nossos oficiais e estamos comprometidos com a perseguição daqueles que estão por trás desses crimes em nossa comunidade", disse à emissora.