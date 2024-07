Destruição e desolação após a retirada das tropas israelenses de Shujaiya em Gaza

"O bairro de Shujaiya está em ruínas. Estamos devastados", disse à AFP Abu Asr, uma moradora de Gaza que saiu a pé com uma lata debaixo do braço.

O Exército israelense anunciou na quarta-feira o "fim" da ofensiva em Shujaiya, palco de violentos combates durante duas semanas, que obrigaram dezenas de milhares de pessoas a fugir.

As Forças Armadas asseguram que a operação permitiu o desmantelamento de oito túneis e a morte de "dezenas de terroristas".

- "Destruição imensa" -

Entre dois edifícios destruídos encontra-se agora um veículo blindado, abandonado pelo Exército israelense após a sua retirada. Um grupo de palestinos tenta recuperar o que puder do veículo incendiado, que não tem mais porta nem teto.

Perto do veículo blindado está Mohamad Nairi, com as mãos e a camisa cobertas de poeira. "Quando voltamos para Shujaiya, vimos uma destruição imensa, além do que podemos descrever. Todas as casas foram destruídas", diz ele.

O Ministério da Saúde da Faixa de Gaza, governado pelo Hamas desde 2007, afirmou nesta quinta-feira que os "corpos de seis mortos" foram encontrados em Shujaiya, após a retirada das tropas israelenses.