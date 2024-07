Colômbia-Uruguai pelas semis da Copa América termina com briga nas arquibancadas

Uma briga ocorreu no jogo entre Uruguai e Colômbia nas arquibancadas do Bank of America Stadium, em Charlotte, após a vitória dos colombianos por 1 a 0 que lhes deu a vaga na final da Copa América-2024.

Ainda não se sabem quais foram os motivos que originaram a confusão em que intervieram alguns jogadores uruguaios e que levou à prisão de vários torcedores colombianos, segundo a DirecTV.

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

José María Giménez, zagueiro do Uruguai, deu sua versão dos acontecimentos ao microfone dessa mídia e acusou uma parte da torcida colombiana de fazer uma 'avalanche' sobre seus familiares.