Burkina Faso quer proibir a homossexualidade

Os militares no poder em Burkina Faso adotaram um projeto de lei que proíbe a homossexualidade no país do oeste da Àfrica, embora ainda não tenha sido aprovado pelo Parlamento, segundo um documento oficial consultado nesta quinta-feira pela AFP.

O Conselho de Ministros adotou um decreto que cria um novo Código das Pessoas e da Família (CPF, sigla em inglês) que "consagra a proibição da homossexualidade" no país, afirmou a Presidência interina em nota.

"A partir de agora, a homossexualidade e as práticas semelhantes são proibidas e punidas por lei", destacou o ministro da Justiça, Edasso Rodrigue Bayala.