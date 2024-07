Bósnios recordam o genocídio de Srebrenica

A Bósnia-Herzegovina recorda nesta quinta-feira o 29º aniversário do massacre de milhares de bósnios muçulmanos em Srebrenica, ocorrido em julho de 1995, um genocídio ao qual a ONU decidiu há dois meses dedicar um dia internacional em memória.

Durante a cerimônia, as autoridades organizarão os funerais de 14 pessoas assassinadas no massacre, cujos restos mortais foram encontrados e identificados no último ano.

Entre as vítimas que serão enterradas está Beriz Mujic, um adolescente de 17 anos, que também teve o irmão e pai assassinados, segundo os dados do Instituto Bósnio de Pessoas Desaparecidas.