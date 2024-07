Biden enfrenta teste decisivo para sua candidatura em coletiva de imprensa

Às 17h30, horário local (18h30 no horário de Brasília), no centro de conferências que recebe a cúpula da Otan em Washington esta semana, Biden terá que ser rápido, expressar-se com clareza, com voz confiante, sem anotações ou teleprompter.

Em suma, tudo o que lhe foi difícil no dia 27 de junho durante o debate com o seu rival republicano Donald Trump, que enfrentará nas eleições presidenciais de novembro.

Desde aquele desastroso duelo televisionado, o democrata de 81 anos não conseguiu dissipar as dúvidas que assolam o seu partido.