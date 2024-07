Biden concede subsídios de US$ 1,7 bi a setor de veículos elétricos

Estas concessões, que fazem parte da Lei de Redução da Inflação, um plano emblemático do presidente democrata Joe Biden, serão dirigidas em particular a empresas localizadas nos estados da Geórgia, Michigan e Pensilvânia.

O objetivo é readaptá-las à produção de veículos elétricos ou de suas peças de reposição, o que deverá manter e criar 15 mil empregos, segundo comunicado da Casa Branca.

Este plano poderá ser decisivo para as eleições de novembro próximo, nas quais Biden enfrentará seu antecessor republicano Donald Trump (2017-2021).

"Estes investimentos criarão milhares de empregos bem remunerados e reterão ainda mais, ajudando as empresas do setor a adaptar seus equipamentos industriais e a recontratar nas mesmas fábricas e nas mesmas comunidades", declarou o presidente dos EUA, citado no comunicado.