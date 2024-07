Antissemitismo aumenta na Europa em meio a conflito em Gaza

Os judeus na Europa estão "mais angustiados do que nunca" com o aumento do antissemitismo e o conflito no Oriente Médio entre Israel e o movimento palestino Hamas dificulta os esforços feitos pela União Europeia, afirma relatório publicado nesta quinta-feira (11). A Agência dos Direitos Fundamentais (FRA), um órgão da UE com sede em Viena, indica em seu relatório que 96% dos judeus europeus relatam que sofreram antissemitismo em sua vida diária ou na internet nos últimos 12 meses. Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine A maioria dos entrevistados considera que "a situação piorou nos últimos anos", afirmou a presidenta da FRA, Sirpa Rautio.

Mesmo antes do ataque do Hamas de 7 de outubro no sul de Israel que desencadeou a guerra em Gaza, os judeus europeus relataram que enfrentavam comportamentos antissemitas: 80% dos entrevistados afirmaram que a situação piorou nos últimos anos. Um total de 76% dos judeus europeus declararam que "ocultam ocasionalmente a sua identidade". O resultado é particularmente forte na França, onde 83% dos entrevistados afirmaram que escondem integrar esta comunidade. Para medir o impacto do conflito em Gaza, o relatório utiliza informações compiladas "recentemente por 12 organizações comunitárias judaicas".