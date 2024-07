A utopia fraterna do oásis de Maaden na Mauritânia

Nesta terra isolada de tudo, no planalto de Adrar, impulsionou uma sociedade baseada na ajuda mútua, na igualdade, na fraternidade, na tolerância e no trabalho. Mais de vinte anos depois de sua morte, a utopia segue viva.

"Aqui foi onde meu pai teve sua visão" conta o imã Taha Sidina, vestido com um elegante darraa, grande bubu azul, vestimenta usada pelos homens do deserto, no local onde está o edifício mais antigo do povoado.

"Todas as noites, a comunidade se reunia para montar a programação do dia seguinte: cavar um poço, abrir uma estrada, plantar uma palmeira", diz.

A localidade cresce, casa a casa. Uma pequena represa foi construída para armazenar a água. Depois foram organizados os campos, uma escola foi aberta e um dispensário.