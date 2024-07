Vasco anuncia retorno de Philippe Coutinho por empréstimo

Jogador de Copa do Mundo, Coutinho chega ao ‘Gigante da Colina’ aos 32 anos cedido pelo Aston Villa da Inglaterra, depois de defender na temporada passada o Al-Duhail do Catar.

Coutinho retorna a um Vasco que lutou para não cair para a segunda divisão em 2023 e que no momento ocupa a 13ª posição do Campeonato Brasileiro, com cinco pontos acima da zona de rebaixamento.

Coutinho estreou como profissional pelo Vasco aos 17 anos, em junho de 2009. No ano seguinte, depois de chamar a atenção do mercado europeu, foi contratado pela Inter de Milão.

Sem brilhar na Itália, teve uma passagem por empréstimo pelo Espanyol e, em 2013, chegou ao Liverpool, onde viveu o melhor momento de sua carreira.

Em 2018, voltou à Espanha para jogar pelo Barcelona (2018-2021), antes de se transferir ao Bayern de Munique, clube pelo qual foi campeão da Liga dos Campeões em 2020.

Pela Seleção, Coutinho participou da Copa do Mundo de 2018 e foi Campeão da Copa América em 2019. Com a 'Amarelinha', foram 21 gols marcados em 68 jogos, o último deles no dia 6 de junho de 2022, quando marcou na goleada por 5 a 1 sobre a Coreia do Sul em amistoso.

raa/app/prb/rsr/gfe/cb/aa