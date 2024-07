Ucrânia anuncia unidade para recrutar cidadãos que moram no exterior

A Ucrânia deseja convencer os cidadãos em idade de combate que moram em outros países europeus que se alistem nas Forças Armadas, com a criação de uma unidade chamada "legião ucraniana", que será treinada na Polônia, anunciou o ministro da Defesa.

Kiev, com o Exército esgotado após dois anos e meio de invasão russa, tenta reforçar suas fileiras. As autoridades ucranianas intensificam a mobilização interna no país, em parte graças a uma nova lei aprovada em maio.

Agora, o governo tenta recrutar entre centenas de milhares de homens ucranianos que vivem na Europa, em particular na Polônia e Alemanha, incluindo alguns que fugiram ilegalmente do país justamente pelo medo de alistamento.