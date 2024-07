Real Madrid vai apresentar Mbappé oficialmente na próxima terça, no Bernabéu

O Real Madrid anunciou nesta quarta-feira (10) que vai apresentar o atacante Kylian Mbappé como seu novo jogador no dia 16 de julho (terça-feira), no estádio Santiago Bernabéu.

Antes, o ex-atacante do Paris Saint-Germain, eliminado da Eurocopa na semifinal com a seleção da França pela Espanha, será recebido pelo presidente do clube merengue, Florentino Pérez, para "o ato protocolar" da assinatura do contrato "que liga o jogador ao clube pelas próximas cinco temporadas", segundo comunicado publicado pelo Real.

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

A apresentação no Bernabéu, que vai acontecer dois dias depois da final da Euro, será seguida por uma entrevista coletiva.