Petróleo se recupera com queda das reservas nos EUA

As cotações do petróleo fecharam em alta nesta quarta-feira (10), pela primeira vez em quatro sessões, impulsionadas por uma nova queda das reservas comerciais da commodity nos Estados Unidos e uma recuperação técnica.

O preço do barril Brent do Mar do Norte, de referência na Europa e com vencimento em setembro, subiu 0,49%, para 85,08 dólares. Seu equivalente no mercado americano, o West Texas Intermediate (WTI), avançou 0,84%, para 82,10 dólares.

Situado próximo do equilíbrio, o petróleo voltou a subir após a publicação do relatório semanal da Agência de Informação sobre Energia (EIA, na sigla em inglês) dos Estados Unidos, que apontou uma redução de 3,4 milhões de barris nos estoques comerciais americanos.