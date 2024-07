OBS, a fábrica de imagens olímpicas para o mundo

Paredes repletas de telas e salas de controle imensas para fornecer imagens dos Jogos Olímpicos às emissoras de televisão e meios de comunicação em todo o mundo: instalada na periferia de Paris, a OBS, subsidiária audiovisual do COI, prepara "a maior operação de produção" da história do evento.

A OBS (Olympic Broadcasting Services) foi criada em 2001 e é uma subsidiária do Comitê Olímpico Internacional. Sua missão é filmar os Jogos e fornecer as imagens aos canais de TV de todo o mundo que adquiriram os direitos de transmissão.

- Polêmicas trabalhistas -

Bernard Thibault, representante dos sindicatos no Comitê Organizador de Paris-2024, denuncia "a pressão" exercida para obter "prerrogativas" em relação ao direito trabalhista francês.

Em um livro publicado em fevereiro, o ex-dirigente do sindicato francês CGT conta que a OBS pressionou fortemente para obter a suspensão do descanso semanal nas empresas que participam na divulgação ou organização do evento. Uma medida aprovada na França com um decreto de 23 de novembro de 2023.

Após os Jogos Rio-2016, a OBS foi levada à Justiça no Brasil, acusada de violar as leis trabalhistas locais.

Mas para as emissoras, "o poder de ação" da OBS é uma vantagem, pois "permite resolver um número significativo de situações complexas", avalia Silard.

Para ele, o papel do ramo audiovisual do COI "não é apenas técnico", mas "político" acerca da "relações com as autoridades do país".

"Em Tóquio [Jogos Olímpicos de 2020, realizados em 2021 devido à pandemia], durante a covid, era muito difícil poder trabalhar porque as autoridades locais tinham determinado condições um pouco drásticas", recorda.

O diretor relembrou quando a OBS tomou partido das emissoras, tentando que as autoridades amenizassem a situação, o que fizeram "de uma forma muito diplomática".

"São intervencionistas no sentido de que vão procurar a melhor solução para todos os problemas" das emissoras, defende Silard.

pr-yk/pel/dr/mcd/yr/fp