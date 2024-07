Número de mortos em distúrbios na Nova Caledônia sobe para 10

As forças de segurança mataram um homem nesta quarta-feira na Nova Caledônia, o que eleva para 10 o número de falecidos nos distúrbios que abalam o arquipélago francês do Pacífico há dois meses, informou o Ministério Público.

O incidente aconteceu ao leste de Noumea, capital do arquipélago, segundo o MP, que não revelou detalhes.

Nova Caledônia é cenário de distúrbios desde 13 de maio, desencadeados pelo plano do governo francês de ampliar o direito de voto nas eleições locais para as pessoas que vivem no território há pelo menos 10 anos.