Navio de guerra iraniano de 94 metros tomba e pode ficar seis meses inativo

Um dos mais novos navios de guerra do Irã, a fragata Sahand, de 94 metros de comprimento, virou no porto da cidade iraniana de Bandar Abbas no fim de semana enquanto passava por reparos. O incidente pode danificar os principais sistemas de combate e deixar o navio fora de serviço por até seis meses disse um analista naval em entrevista à CNN.

Schuster acrescentou que peças mecânicas afetadas também podem levar à falha do motor se elas não forem completamente limpas. "A incrustação de sal destrói os revestimentos dos pistões e as lâminas da turbina e interfere na combustão, então se pegarem atalhos para colocar o navio de volta em serviço, pagarão um preço alto por isso", disse à CNN.

Navios como o Sahand tendem a ter muito peso de eletrônicos e armas acima do centro de gravidade, afirma o ex-capitão. Se os tanques de combustível inferiores forem esvaziados, algo prudente durante um processo de reparo, o peso superior deverá ser removido para manter o navio em equilíbrio. Caso contrário, você corre o risco de virar o navio, principalmente se houver ventos fortes, disse à CNN.

Uma foto da agência de notícias Tasnim mostrou o navio de guerra, com um deslocamento de cerca de 2.000 toneladas, apoiado no lado esquerdo no porto de Bandar Abbas. De acordo com Schuster, a imagem sugere que o navio virou rapidamente ao invés de afundar e se acomodar no fundo relativamente raso do porto de Bandar Abbas.