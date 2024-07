'Massacres' de Israel em Gaza reforçam as exigências do Hamas, afirma autoridade do grupo

Hosam Badran, uma autoridade do Hamas, disse à AFP nesta quarta-feira (10) que os "massacres" israelenses em Gaza estão reforçando as exigências do movimento islamista palestino, já que as negociações para um cessar-fogo estão prestes a ser retomadas.

Questionado sobre as operações israelenses na Cidade de Gaza - onde o Exército intensificou sua ofensiva nos últimos dias - Badran disse que Israel está tentando "pressionar as negociações intensificando os bombardeios, deslocamentos e massacres, na esperança de que a resistência [grupos armados] desista de suas demandas legítimas".

"Mas o resultado será o oposto, já que os massacres nos forçam a manter nossas demandas pelo fim da guerra e pela retirada [de Israel] de Gaza", acrescentou.